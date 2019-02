Må stenge på grunn av legemangel

Bergen kommune stenger den kommunale sengeposten for øyeblikkelig hjelp (ØHD) i helgen og ut i neste uke, skriver BT. Sengeposten er et minisykehus som holder til i samme bygg som Legevakten. Flere leger har sluttet den siste tiden, og legemangelen gjør at de ikke kan holde åpent i helgen.