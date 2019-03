Må sikre svømmetid for idretten

Bystyret i Bergen har bedt byrådet om å sikre tilfredsstillende bassengkapasitet for svømmeidretten. Bakgrunnen er at idrettslag sliter med å finne treningstid mens haller rehabiliteres. Byrådet skal blant annet vurdere muligheten for å bruke en midlertidig svømmehall, en såkalt rubbhall, som kan flyttes fra området til område ved behov.