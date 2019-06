Må koke vannet i over en måned til

Saken oppdateres.

Askøy kommune har ikke funnet verken dyr eller kadaver i høydebassenget under inspeksjonen i dag, opplyser varaordfører Bård Espelid til BA.

At det befinner seg kadaver på bunnen av bassenget er ikke utelukket, da de ikke kan se ned i vannet.

Espelid sier til Askøyværingen at beboerne i det berørte området trolig må koke vannet i 5–6 uker til.

– Før vi i det hele tatt kan vurdere å si at det er forsvarlig å si at vannet er trygt trenger vi prøver og analyser som sier det. For å være realistisk så forventer vi at det kan ta fem til seks uker. Det forutsetter at alle prøvene går som planlagt. Før det er på plass kan vi ikke oppheve kokevarselet, sier han til avisen.

Ifølge ham er det likevel liten sannsynlighet for at smitten kommer fra dyr inne i bassenget.

– Prøver og analyser bekrefter at det er veldig høy bakteriell aktivitet i høydebassenget. Det indikerer at det er en form for tilsig, sier Espelid.

Dermed er det større sannsynlighet for at smittekilden er forurenset vann som siger inn i bassenget.

Kommunen utelukker derfor ikke kloakk.

KOKEVARSELET FORTSETTER: Varaordfører Bård Espelid sier beboerne i det berørte området trolig må koke vannet i 5–6 uker til. Foto: Alrik Velsvik / NRK

Fant campylobacter i drikkevannet

Tidligere denne uken ble det klart at Askøy kommune hadde funnet campylobacter i drikkevannet.

Bakterien er påvist hos pasienter ved Haukeland sjukehus etter utbruddet startet.

Onsdag denne uken hadde laboratoriet på Haukeland universitetssjukehus fått 117 positive prøvesvar på campylobacter.

SYKDOMSBAKTERIEN: Analyser på Haukeland gjorde det klart at pasientene hadde samme bakterien i avføringen, som i drikkevannet på Askøy. Foto: Helena Viktoria Johnsen / NRK

Campylobacter Ekspandér faktaboks Campylobacter er en bakterie som kan gi diarésykdom.

Du kan bli smittet gjennom forurenset mat eller vann, eller av smittede dyr eller fugler.

God personlig hygiene hjelper mot smitte.

I Norge er nærmere 60 prosent av tilfellene smittet ved utenlandsopphold, spesielt i Middelhavsområdet og Asia.

Campylobacter er spesielt vanlig hos ville fugler, men den finnes også hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fluer.

I sjeldne tilfeller kan bakterien smitte fra person til person gjennom dårlig håndhygiene.

Tarminfeksjonen starter som oftest noen dager etter at man er blitt smittet.

For campylobacteriose er tiden fra man er smittet til sykdomen bryter ut ett til ti døgn.

Sykdommen går i de aller fleste tilfeller over av seg selv. Symptomer ved campylobacteriose: Moderat feber og allmennsymptomer

Diaré, ofte med blod og slim

Magesmerter

Rundt 20 prosent har symptomer lenger enn én uke

Kan i sjeldne tilfeller gi leddbetennelse og lammelser Kilde: Folkehelseinstituttet

Stenger høydebassenget

I går ble det kjent at kommunen hadde funnet avføring fra hjort og hund på taket av høydebassenget.

Funnene ble gjort utendørs. I tillegg fant de spor av at dyr har vært der.

I dag opplyste kommunen at høydebassenget på Øvre Kleppe stenges for godt.

KILDEN: Høydebassenget på Øvre Kleppe på Askøy er trolig smittekilden. Foto: Even Norheim Johansen / NRK