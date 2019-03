Må handsame budsjettet på nytt

Vågsøy kommune har vedteke budsjett- og økonomiplanen for 2019-2022 utan at alle innsparingane er fordelte på tenesteområda, ifølgje Fylkesmannen. Eit tilskot til fotballhallen i Florø er budsjettert under investeringar, men er for Vågsøy ei driftsutgift. Planen er difor ikkje i samsvar med lov og forskrift, og kommunen må gjere eit nytt vedtak innan 1. juni.