Må halde seg unna vass-slange

I ein tvistesak i Hardanger tingrett er det bestemt at ein mann frå Ullensvang må halda seg vekke frå ein vass-slange som tilhøyrer naboane. Saksøkarane er fruktbønder og slangen går frå ein bekk og inn til eigedommen slik at dei kan vatne. Naboen har ved fleire høve fjerna slangen for å sikre at vatn frå samme bekk renn ned til hans eige borehol.