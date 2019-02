Må flytte hevingsoperasjonen: KNM «Helge Ingstad» fraktes 30 kilometer, hengende etter kjettingene

Grytidlig tirsdag morgen startet endelig hevingen av KNM «Helge Ingstad», tre og en halv måned etter at den kolliderte med et tankskip og sank i Hjeltefjorden.

Men nå viser hevingsoperasjonen seg å bli mer komplisert enn Forsvaret hadde håpet på.

Onsdag morgen opplyste Forsvaret at fregatten var rettet opp, etter at dykkere i løpet av natten festet de fire siste løftekjettingene i løpet av natten. Marinepersonell gikk om bord for å starte jobben med å pumpe vann ut av fregatten.

Men nå melder Forsvaret at fregatten må flyttes – midt i hevingsoperasjonen.

«BOA og Forsvarsmateriell har i dag besluttet å endre stedet for heving av fregatten KNM «Helge Ingstad». Årsaken er at det ventes store dønninger på havaristedet, noe som gjør opprinnelig hevingsplan for risikabel», skriver Forsvaret.

Tirsdag kveld meldte Forsvaret om «stor bekymring» for et værsenter som beveger seg fra Island mot Nordland og Trøndelag.

FØLG HEVINGEN: NRK sender hele bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad». Grunnet den høye risikoen knyttet til operasjonen, sendes bildene med 15 minutters forsinkelse, for å få tid til å vurdere om man skal sende fra et kamera lenger unna dersom det skjer en ulykke. Du trenger javascript for å se video. FØLG HEVINGEN: NRK sender hele bergingsaksjonen av KNM «Helge Ingstad». Grunnet den høye risikoen knyttet til operasjonen, sendes bildene med 15 minutters forsinkelse, for å få tid til å vurdere om man skal sende fra et kamera lenger unna dersom det skjer en ulykke.

Kan ta et døgn

De to kranlekterne «Rambiz» og «Gulliver» har allerede løftet fregatten flere meter opp fra bunnen og et stykke ut fra land.

Planen er at lekterne nå skal frakte KNM «Helge Ingstad» sørover til Hanøytangen, der man er mindre sårbare for dønningene som ventes å slå innover Hjeltefjorden.

Transportetappen blir på rundt 16 nautiske mil, eller 30 kilometer, og er ventet å ta inntil 24 timer, skriver Forsvaret.

Fregatten skal «henge» etter kjettingene mens lekterne går sørover og etter hvert krysser fjorden. Fremme ved Hanøytangen er planen at hevingsoperasjonen skal fortsette.

Iverksetter miljøtiltak

Fregatten skulle dreneres og heves på havaristedet nord for Stureterminalen, og så transporteres til Haakonsvern. Men det er «ventet roligere vær og mindre bølger» på Hanøytangen, skriver forsvaret.

«Det er foreløpig usikkert når lekterne og KNM «Helge Ingstad» forlater havaristedet. Miljøtiltak vil bli iverksatt, og alle interessenter er informert om alternativ hevingsplan».

Transportetappen vil føre lekterne forbi fuglereservatet ved Herdlaflaket. Det blir også den viktigste miljøutfordringen under slepet, ifølge beredskapssjef i Kystverket, Johan Marius Ly.

– Dette er et sårbart område i Hjeltefjorden.

Under slepet vil Kystverket overvåke med fly og drone fra luften. Dessuten vil mannskap følge slepet både ved Herdlaflaket og i båt bak kranlekterne.

– På denne måten kan vi oppdage eventuelle utslipp, og, sammen med Forsvaret, stoppe slepet og korrigere, sier Ly.

Flyttingen er trolig et scenario man har vært forberedte på.

– Vi har alternativer om værvinduet lukker seg og dønningene blir for store. Et raskt væromslag kan bety at operasjonen avbrytes, uttalte bergingsleder Anders Penna i BOA da hevingen startet.

Fartøy og mannskap involvert i hevingen Ekspandér faktaboks «Rambiz» og «Gulliver»: De store kranskipene fra Belgia og Luxembourg skal løfte fregatten opp av sjøen. Hvert kranskip har to kraner. Til sammen er det altså fire kraner som skal løfte «Helge Ingstad». Selve løfteoperasjonen ledes fra broen på Gulliver. Her er det et mannskap på 30. Rambiz har 20 mann om bord. «Boabarge 33»: Den norske senkbare lekteren skal frakte havaristen inn til Haakonsvern. Tre slepebåter: Hver av disse har fem-seks mann om bord. To dykkerfartøy: Hver av disse har 30-35 mann om bord. KNM «Helge Ingstad»: I sentrum av alles oppmerksomhet. Fregatten har en prislapp på nesten 4 milliarder kroner. Den veier 5000 tonn og inneholder store mengder våpen og ammunisjon.

Har vært usikre på været

Usikkerhet rundt været gjorde at det helt frem til mandag var usikkert om hevingen kunne starte denne uken.

Årsaken er at de fire kranene på lekterne må løfte synkront, og de to lekterne må derfor ligge helt i ro ved siden av hverandre.

– Dønningene betyr at den ene kranen kan være på vei opp mens den andre er på vei ned, sa statsmeteorolog Kjersti Opstad Strand, som lager værvarsler for havområdene, til NRK tirsdag kveld.

Forsvaret har satt opp sin egen værstasjon ved havaristedet. En innleid meteorolog har fulgt med på denne, og det har vært hyppig møtevirksomhet, og nå viser det seg altså at været gjør at hevingsoperasjonen må flyttes til Hanøytangen.