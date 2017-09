Må avbryte overgrepssak i retten

Etter ein pause ber forsvarer i overgrepssaka i Bergen om ordet. Han er uroa for overgrepstiltalte sin psykiske tilstand etter ein dag i retten. Den tiltalte har fleire gonger verka å vera nær ved å bryte saman og forsvarar vil han skal få sleppe å følge alle avhøyra av barna. Det blir bestemt at ein avsluttar tidleg i dag, for at tiltalte blir sett til av lege.