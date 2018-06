Lysbakken krever at Høyre gir 100.000 kroner til arbeidsløse lakseslaktere

FAGFORENINGSKNUSING: Partileder Audun Lysbakken mener situasjonen i Sund Laksepakkeri minner om fagforeningsknusing. Her avbildet da SV holdt appell under markeringen av politisk streik for renholdere og verkstedarbeidere i jernbanen utenfor Stortinget.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix