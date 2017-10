Fredag var det lange køer og stor frustrasjon blant bilistene da Lyderhorntunnelen var stengt. Få var forberedt på det som ventet dem på hovedfartsåren inn til Bergen fra Vest.

Under en inspeksjon i tunnelen natt til torsdag oppdaget Statens vegvesen at flere takvifter sto i fare for å falle ned.

Det skjedde 5. oktober, da gikk en vifte i bakken og traff panseret på en bil.

Da de nye feilene ble oppdaget måtte tunnelen stenges umiddelbart. Omkjøringen klarte ikke å ta unna, og det ble kø.

– Har gått greit

For å unngå noen av de samme problemene lørdag åpnet tunnelen i to timer fra klokken 08, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Klokken 10 stengte den, og de fortsetter arbeidet med å sikre feilene de fant i tunnelen.

– Sikkerheten går først. Vi kan ikke leve med en situasjon der det kan oppstå en alvorlig ulykke, sier prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i Statens vegvesen.

Trafikken har gått greit lørdag morgen, og da tunnelen stengte klokken 10 var det ikke kø.

– Det ser bra ut nå, men vi har satt ut folk som dirigerer trafikken på de mest utsatte punktene, sier trafikkoperatør i Statens vegvesen, Hanne Norheim.

Lange køer på Sotrabrua fredag morgen Du trenger javascript for å se video.

Åpnes på nytt mandag

Prosjektleder Kathrine Løno Lahlum beklager ulempene stengningen medførte for trafikantene, men understreker at det skal være trygt å kjøre gjennom Lyderhorntunnelen. Dersom de blir ferdig med arbeidene denne helgen åpnes tunnelen igjen, om ikke vil den også være midlertidig åpen mellom klokken 06.30 og 09 mandag morgen.

– Først når vi har fått på plass midlertidig system som ivaretar sikkerheten ved branntilløp kan tunnelen gjenåpnes, forteller prosjektleder Kathrine Løno Lahlum i Statens vegvesen.

Begge tunnelløpene gjennom Lyderhorn er under rehabilitering. I vestgående løp er alle viftene skiftet. Tilsvarende arbeid skal påbegynnes i det østgående løpet om kort tid.