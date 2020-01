Lukkede dører i fengslingsmøte

En mann i 20-årene møter nå i Bergen tingrett, siktet i dobbeltdrapssaken i Bergen. Mannen er siktet for drap eller medvirkning til drap. Retten har besluttet at møtet skal gå for lukkede dører, med begrunnelse at det kan være skadelig om konkrete detaljar i saken kommer ut.