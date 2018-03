Luftkvalitet: Rådal raudt varsel

Det er framleis svært mykje svevestøv i lufta i Rådal i Bergen. Mengda av grovkorna svevestøv var klokka 18 framleis så høg, at varslingsstaden Luftkvalitet.no viste raudt. Det betyr at det er betydeleg helserisiko å bevega seg utandørs om ein har astma eller andre luftvegsplager, eller alvorleg hjartesjukdom. Det er varsla raudt nivå for området også for morgon tidleg.