Luftfartstilsynet opphever flyforbudet for Super Puma

Det var TV 2 som kom med nyheten fredag kveld.

Luftfartstilsynet bekrefter opphevingen overfor NRK.

13 mennesker omkom da helikopteret styrtet på Skitholmen ved Turøy på Sotra, 29. april i fjor. Siden da har alle helikoptere av typen Super Puma hatt flyforbud for kommersielle flyvninger. Begge modellene, både EC 225 (nå H225) som styrtet på Turøy og AS332 L2 som styrtet utenfor Storbritannia i 2009, ble satt på bakken.

Havarikommisjonens siste rapport slo fast at varslingssystemet ikke slo inn da et tannhjul i girkassen ble skadet.

Tannhjulet hadde et sår som gjorde at girboksen låste seg. Utmatningssprekken startet på innsiden av tannhjulet og vokste ut mot tennene.

Dette skulle ha blitt oppdaget av et varslingssystem som skulle spore metallspon i oljen på helikopteret.

TANNHJUL: Slik så tannhjulet på helikopteret som styrtet ved Turøy ut. Sprekken i midten førte til det fatale krasjet, mener Havarikommisjonen. Foto: Havarikommisjonen

Har forbedret helikopteret

I en uttalelse fra Airbus Helikopters, skriver produsenten at det europeiske luftfartstilsynet EASA godkjente helikoptrene tilbake i oktober 2016, og det siden er gjort flere forbedringer.

– Det er gjort en endring i designen av girboksen som gjør at man kan fange opp tretthetsbrudd raskere samt at deteksjonssystemet som skal fange opp metallpartikler er forbedret, skriver Airbus.

Følgende tiltak er gjort, ifølge produsenten:

Tannhjulet er byttet ut med en sterkere type.

Tannhjulet skal skiftes ut etter 1.000 flytimer. Tidligere skulle det gå 4.000 timer før skifte.

Magnetene som skulle fange opp metallsponet er forbedret, og inspeksjonene skjerpes.

Et emballasjesystem med støtssensorer skal bidra til å beskytte kritiske deler under vedlikehold.

Det kan derimot ta tid før helikoptrene er tilbake i luften, ifølge selskapet.

– Selv om Airbus Helikopters ser positivt på opphevelsen av flyforbudet for H225, forstår vi at dette ikke nødvendigvis vil resultere at man gjenopptar trafikken med dette helikopteret, da det er mye arbeid som skal gjøres for å gjenopprette tilliten til denne helikoptermodellen, skriver de.

