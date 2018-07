Løyve til ny kraftleidning på Voss

NVE gir løyve til Voss Energi Nett for å bygga ein ny 11,5 kilometer lang kraftleidning mellom Kjønnagard transformatorstasjon og Myrkdalen koplingsstasjon i Voss kommune, skriv NTB i ei pressemelding. NVE meiner tiltaket er viktig for å sørga for nok effekt inn til Myrkdalen og legga til rette for den utviklinga som vert planlagd for skidestinasjonen