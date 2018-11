Løvstakktunnelen åpen igjen

På fv540 i Bergen er Løvstakktunnelen åpen igjen for fri ferdsel etter opprydningsarbeid. Et hjul skal ha løsnet fra et kjøretøy og truffet et annet kjøretøy. Kjøretøyene er nå fjernet fra stedet, og det er ikke meldt om personskader.