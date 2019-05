Bompengekrigerens enorme fremgang får Solberg til å innrømme for høyt bompenge-nivå

BERGEN SENTRUM (NRK): Statsminister Erna Solberg (H) mener sjokkmålingen for Trym Aafløy og bompengepartiet i Bergen er et viktig signal om at nivået på bompenger er blitt for høyt for raskt.