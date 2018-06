Lovar å starta ubåttiltak før valet

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) lovar at regjeringa i haust avgjer kva som skal skje med ubåt-vraket utanfor Fedje, og at arbeidet er i gang før neste stortingsval. – Kanskje er me ferdige med arbeidet til då, sa han på folkemøtet på øya i kveld (biletet).