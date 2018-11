Sjøforsvarssjefen: – Kun psykologene og prestene vet hva som skjedde

HAAKONSVERN (NRK): I et stort NRK-intervju forteller Nils Andreas Stensønes at det var planlagt navigasjonstrening på KNM «Helge Ingstad» før kollisjonen. Sjøforsvarssjefen avviser heller ikke at vanntette skott sto åpne da fregatten sank.