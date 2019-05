Løslatt etter knivstikking på Voss

Mannen i 20-årene som var en av to siktede etter knivstikkingen på Voss i helgen, er løslatt, skriver BA. Den andre, en 47 år gammel mann, ble i går varetektsfengslet i fire uker, siktet for grov kroppsskade. Han har i avhør nektet straffskyld. Politiadvokat i Vest politidistrikt, Asgeir Ohnstad sier til NRK at offeret ble påført tre stikk i magen.