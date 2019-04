Losens advokat:– Venter henleggelse

I forrige uke meldte NRK at tre personer er mistenkte etter fregattkollisjonen i Øygarden i november i fjor. Nå sier forsvareren for en av dem, losen på tankskipet, til BT at han forventer at saken blir henlagt. Også Norsk Losforbund forsvarer losen. – Vi finner det på sin plass å understreke at skipet fulgte en rute ut fra Stureterminalen som er helt i samsvar med normal praksis for store tankskip i dette farvannet, sier formann Johannes Sivertsen til avisen.