Løs skrue årsak til nestenulykke

En skrue fra et motordeksel som kilte seg inn mellom to sylindre var årsaken til at motoren på et småfly sviktet under avgang fra Bergen Lufthavn Flesland i august 2015. Det viser en ny rapport fra Statens havarikommisjon for transport. En flyelev var i ferd med å lette i forbindelse med en soloflyvning, men klarte å stanse flyet på den gjenværende delen av rullebanen.