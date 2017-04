Livlaus mann truleg identifisert

Mannen som blei funnen i sjøen i Norheimsund, er no kopla til respirator på Haukeland sjukehus. Operasjonsleiar i Vest politidistrikt Kjersti Eidsnes fortel at dei truleg har funne identiteten til mannen, og fått varsla pårørande. – Me meiner det er den rette mannen. Han skal vera i 60-åra.