Linn Kristin Engø ny skolebyråd

Linn Kristin Engø (25) fra Arbeiderpartiet er ny byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen etter Roger Valhammer som er ny byrådsleder. Engø kommer fra stillingen som politisk rådgiver for byrådslederen. Her sitter hun sammen med Beate Husa (KrF) som blir ny helsebyråd i Bergen.