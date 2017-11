Linn Cecilie Moholt til Statoil

Linn Cecilie Moholt forlater familiebedriften Karsten Moholt AS og begynner i ny jobb i Statoil. Moholt overtok som leder av bedriften da faren og broren omkom i en flyulykke. Moholt sier i en pressemelding at det føles naturlig for henne å gå videre i ny jobb nå. Arne Hammer vil lede selskapet videre.