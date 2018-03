Linde vert brannsjef også i Vaksdal

Torsdag overtek Bergen brannvesen ansvaret for brann- og redningstenesta i Vaksdal kommune. Dermed vert brannsjef Leif Linde også brannsjef i Vaksdal. – Det er ingen fare for at det vert lenger avstand til tenesta. Mannskapa i Vaksdal skal framleis vere der, og vi skal støtte dei både operativt og med systematikk og kompetanse, seier Linde.