Like etter bildet ble tatt fikk fem personer i turfølget magesjau

Turfølget på ni hadde i utgangspunktet planlagt en solfylt og koselig skitur over Hardangervidda. Så heldige viste kompisgjengen seg ikke å være. På vei fra Sandhaug turisthytte lørdag morgen begynte problemene. Gjennom natten hadde en i turfølget fått problemer med magen. Så viste de første tegnene seg hos Olav Dale.

– Vi antok det var snakk om matforgiftning, og fortsatte videre. Vi følte oss egentlig bare verre og verre, og på veien kastet også en av vennene mine opp i løypen på vei mot Litlos turisthytte, sier Dale.

Da turfølget kom frem til Litlos ble det fort klart at det ikke bare var snakk om en vanlig matforgiftning. Flere andre på hytten hadde også vist symptomer.

– Da vi kom dit fikk vi vite at alle som var syke måtte ned på et eget rom, hvile og vente på mer informasjon. Klokken 22 lørdag kveld kom Røde Kors og tok oss med på snøscooter vekk fra hytten. Beskjeden var at vi som var smittebærere måtte komme oss ned fra fjellet, sier Dale.

Sammen med fire andre i turfølget fikk han omgangssyke. Totalt har over tretti turgåere blitt evakuert fra Hardangervidda de siste to dagene.

På vei til Litlos tok Martin Næss Hald denne videoen av seg selv.

– Jeg hater livet akkurat nå Du trenger javascript for å se video.

I videoen kan man høre Næss Hald glede seg til å komme til neste hytte, og klage over hvor hard turen har vært.

– Det var helt grusomt. Du har to mil igjen, og har ingen krefter. Det var helt forferdelig, sier Næss til NRK to dager senere. Han har ennå ikke kommet skikkelig til hektene.

– Har ikke opplevd lignende

Den Norske Turistforening tre lokallag i Drammen, Telemark og Oslo og omegn har mandag jobbet på spreng med å vaske ned hyttene for å unngå stengte hytter i påskeferien.

På Eidfjord Røde Kors Hjelpekorps sin hytte på Maurseth var det travelt det første døgnet, etter at de fikk beskjed om å frakte ut folk som var syke.

Operativ leder i Eidfjord Røde Kors, Knut Johan Medhus, forteller de ikke opplevd en lignende situasjon tidligere.

– Jeg har ikke opplevd det på denne måten før.

Han legger til at det ikke er noen indikasjon på at noen i hjelpekorpset har blitt syke.

– Skulle det skje, så har vi uansett nok mannskap å stille med, sier han.

Dette er norovirus Ekspandér faktaboks Forårsaker en magetarmsinfeksjon, og er ofte kjent som «omgangssyke».

Vanlig årsak til diaré og oppkast.

Smitter via vann eller gjennom fekal-oral smitte.

Varer vanligvis i ett til to døgn.

12-48 timers inkubasjonstid.

De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men er også smittsomme før og etter.

Det finnes ingen spesifikk behandling mot norovirusinfeksjon.

Viktigste tiltak for å unngå å bli smittet: God håndhygiene. Kilde: Folhehelseinstituttet/fhi.no

Få avbestillinger

Daglig leder i DNT, Henning Hoff Wikborg forteller at det kun har dukket opp tre avbestillinger av nesten 1000 besøkende.

– Vi er beredt på at det kan komme avbestillinger. Men vi føler at vi har det under god kontroll. Akkurat nå er det ingen syke, sier Wikborg.

Han forteller at Mattilsynet har inspisert hyttene.

– Smittevernlegene sier at det mest sannsynlig handler om omgangssyke som folk har med seg hjemmefra. Det kan fort spre seg når mange er samlet, sier Wikborg.

For Olav Dale bærer det straks av sted til familiehytten i Telemark for å stå på ski igjen.

– Jeg har ikke blitt redd for å ferdes i fjellet, på ingen måte.