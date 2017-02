Lido truet av konkurs

Selskapet Vågen Restauranter AS som driver restauranten på Lido-hjørnet i Bergen er truet av konkurs, skriver BA. Styret skal i slutten av februar møte i Bergen tingrett, der konkursbegjæringen skal behandles. Styreleder Stein Øvrebø sier til avisen at de er i ferd med å ordne opp med skattemyndighetene og at det ikke er fare for at virksomheten legges ned.