Leverte aldri formell protest

Arna-Bjørnar krevde omkamp etter at Emilie Nautnes fikk rødt kort og måtte stå over en kamp for å ha somlet av banen. NFF opplyser til Bygdanytt at den formelle protesten aldri ble mottat. Arna-Bjørnar følte at det ikke ville ført noen vei, sier styreleder Siv Lekven til avisen.