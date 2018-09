Lettere skadet etter knivstikking

Mannen i 30-årene som skal ha blitt knivstukket i en leilighet på Danmarks plass i natt, hadde kutt i hodet og kneet, men ble ikke så alvorlig skadet at han måtte til sykehus. – Han hadde skader i hodet og beinet, men det var et mindre kutt i hodet, sier operasjonsleder i politiet, Terje Magnussen. En mann i 20-årene ble pågrepet for volden.