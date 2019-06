Lette etter mann med pistol

Politiet bevæpnet seg og lette i natt etter en bilfører som skal ha virket ruset. Føreren skal ifølge et vitne ha vist frem en pistol og siktet på vedkommende. Like etter fikk politiet en ny melding om at samme bilfører hadde oppført seg truende i Fjøsangerveien. Politiet har ikke funnet føreren. Det er opprettet sak.