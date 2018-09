Lettare skadd etter trafikkulukke

Trafikken i Vikefjellsvegen ved Husnes i Kvinnherad går no som normalt, etter at ein bil køyrde i fjellveggen måndag kveld. To personar er oppegåande og truleg lettare skadd etter ulukka, opplyser politiet. Dei to er køyrd til lokal legevakt.