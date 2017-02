Lena (35) kan ha blitt truet før hun døde i Loddefjord-brannen

35 år gamle Lena Sunde Kvamme døde i brannen i Loddefjord natt til tirsdag 7. februar. Brannen var begrenset til én leilighet i en høyblokk. I den ble Kvamme funnet død av røykdykkere.

Politiet har siden før helgen drevet undersøkelser i boligen for å finne ut hva som skjedde. Undersøkelsene pågår fortsatt.

– Kan ha skyldt penger

NRK kjenner til at Kvamme skal ha blitt truet i forkant av dødsbrannen. Truslene skal ha blitt fremsatt på tekstmelding.

I tillegg mente en person i miljøet Kvamme tilhørte å ha penger utestående hos den nå avdøde 35-åringen. I sosiale medier ble det før Kvammes død åpent diskutert hvordan disse pengene skulle innkreves.

– Vi er ikke kjent med noe beløp, men vi har det som en mulighet at hun kan skylde noen penger, ut ifra miljøet hun vanker i, sier politioverbetjent Svein Føllesdal, som leder etterforskningen på Bergen vest politistasjon.

DØDSBRANN: Mobilvideo fra en 03030-tipser av brannen i Loddefjord, der en kvinne på 35 år mistet livet. Du trenger javascript for å se video. DØDSBRANN: Mobilvideo fra en 03030-tipser av brannen i Loddefjord, der en kvinne på 35 år mistet livet.

– Har hørt snakk om trusler

Politiet bekrefter overfor NRK at de er kjent med at Kvamme kan ha blitt truet.

– Vi har hørt snakk om trusler, sier Føllesdal.

– Hva slags trusler er det snakk om?

– Det vil jeg ikke gå inn på, men hun kan ha blitt truet.

– Hvorfor skulle hun ha blitt truet?

– Vi vet at hun har vanket i et miljø som tilsier at trusler ikke er unaturlig å få, sier Føllesdal.

BLOKKBRANN: Totalt 157 beboere var i blokken da det brant. En stor del av disse ble evakuert til et grendehus i nærheten. Foto: Dyveke Buanes / NRK

Dør på vidt gap

Politiet fikk melding om brannen klokken 01.11 natt til tirsdag 7. februar. Det var åpne flammer og kraftig røykutvikling fra leiligheten da nødetatene kom til stedet.

Brannvesenet fikk kontroll på brannen like før klokken 01.30.

Ifølge Føllesdal sto inngangsdøren til leiligheten på vidt gap da brannvesenet kom til stedet. Politiet kan foreløpig ikke gi noe klart svar på hvorfor.

– Vi er fortsatt på stedet, og sjekker åstedet, eller brannstedet.

– Du sier både åsted og brannsted. Hva er det?

– Foreløpig er dette en undersøkelsessak, sier Føllesdal.

Venn: – Flere personer innom henne før brannen

– Har dere noen mistanke om at det har skjedd Kvamme noe kriminelt?

– Det er det for tidlig å si noen ting om. Vi holder alle muligheter åpne, sier overbetjenten.

NRK har snakket med en venn av Kvamme.

– Jeg kan ikke forestille meg at hun ville sette fyr på seg selv, sier vennen.

Vennen sier at 35-åringen hadde besøk av flere personer kvelden før brannen.

– Det var flere personer innom leiligheten hennes i timene før hun døde, men jeg tviler sterkt på at noen av dem ville være i stand til å gjøre henne noe.

Politiet har ingen mistenkte i saken. De venter fortsatt på rapporten etter den brann- og kriminaltekniske gjennomgangen av leiligheten, samt den foreløpige obuksjonsrapporten, og jobber ifølge BT også med å få ut mobildata og eventuell relevant videoovervåkning.