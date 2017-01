Lekkasje i helikopter på Kvitebjørn

Et S-92-helikopter begynte å lekke olje da det mandag befant seg på Kvitebjørn-plattformen i Nordsjøen. Helikopteret har blitt stående til i dag, noe som betyr at ingen andre helikoptre kan lande på plattformen. En mekaniker har nå sett på helikopteret, og Morten Eek i Statoil sier til offshore.no at det vil kunne flys tilbake til Flesland i løpet av tirsdagen. Passasjerene som skulle flys til land i går måtte overnatte på plattformen.