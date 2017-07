Leiter etter kvinne på Stord

Politiet og mannskap frå Røde Kors leiter etter ei kvinne i 50-åra som er sakna i området Ravatnet-Budalsvatnet på Stord. Kvinna har vore i fjellet sidan søndag morgon, og har forklart at ho er sliten og ikkje finn vegen tilbake. – Ho har vore i kontakt med familie via telefon, og vi prøver no å finne staden der ho står og ventar. Leitemannskapa har vore ute sidan klokka 18, og vi håpar å snart finne henne, seier operasjonsleiar Trond Friberg i Sør-Vest politidistrikt.