Leiteaksjon i Øygarden

Hovudredningssentralen og Røde Kors undersøkjer no eit område ved Toftevikja, vest for Rongesund bru. Like før klokka 13.00 skal det ha blitt observert naudbluss frå området. Politiet undersøker frå land. Førebels ikkje observert fartøy i området.