Leiteaksjon heldt fram

Politiet leitar framleis i området rundt Ulriken i Bergen etter at turgåarar høyrde rop om hjelp i føremiddag. – Vi har no gjort eit grovsøk, og politi og frivillige leitar no til fots, fortel operasjonsleiar i Vest politidistrikt, Tatjana Knappen.