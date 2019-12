Uvêr i Sør-Noreg: Fløibanen krasja rett i eit tre

I fjellet er det no så mykje vind og snø at det knapt går an å sjå ein meter. Uvêret slo i går kveld for alvor inn over Sør-Noreg med stengde vegar, kansellerte ferjesamband, fly og båtruter.