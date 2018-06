Leigde luksusbilar til 181.000

Vestlundveien ungdomssenter i Bergen leigde 26 luksusbilar i over 70 døgn i 2017, skriv Dagbladet. Ifølge avisa vart ein del av bilane leigd inn som påskjønning for at ein 15 år gamal bebuar ikkje skulle utagere. Regiondirektøren i Bufetat kallar utgiftene for kritikkverdige.