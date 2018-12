Leiar for landets største nynorskkommune: – Nynorsk er eit vakrare språk

TYDELEG: – Politikarane i Os fører ein god og tydeleg nynorskpolitikk, og da blir det slik at dei som flyttar til Os, skjønner at det er nynorsk som er det rådande språket her, seier leiar i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn.

Foto: Caroline Tolfsen / NRK