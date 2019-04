Legg ut lenser for å hindre utslepp

Brannvesenet på Bømlo legg no ut oljelenser i båthamna i Klenevågen for å hindre utslepp frå dei brannskadde båtane. Brannsjef Ove Halleraker fortel til NRK at det er båtar på mellom 20 og 40 fot som har stått i brann.