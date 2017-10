Legg fram plan for dyrevelferd

Som første kommune i landet, legg Bergen kommune fram ein eigen dyrevelferdsplan for perioden fram til 2020. Planen legg mellom anna vekt på ID-merking av dyr og sterilisering av kattar, skriv kommunen på sine sider. Prosjektet skal leggje til rette for eit samarbeid med politiet og Mattilsynet for å få god oppfølging av straffbare handlingar mot dyr.