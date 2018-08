Legg fram plan for byarena i morgon

Torsdag vert planane for ein ny byarena i Bergen sentrum lagt fram i Bergens næringsråd. Framleggsstillarane vil mellom anna riva halve Bygarasjen for å gje plass til den nye arenaen, som skal ha 16.000 sitjeplassar. Nytt politihus vert lagt like ved, og ein kanal mellom Store og Lille Lungegårdsvann er også teikna inn.