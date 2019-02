Legevaktsjefen i Bergen sier opp

Etter vel åtte måneder i jobben har Marit Voltersvik sagt opp, skriver BA. Samtidig skriver BT at hun og andre har varslet om at journalsystemet på Legevakten er farlig og utdatert. Direktør for etat for helsetjenester, Brita Øygård, sier Voltersvik ikke har begrunnet oppsigelsen.