Legene slutter på minisykehus

Det er krise på Bergen kommunes minisykehus, skriver BT. Flere leger har sagt opp på kommunal sengepost for øyeblikkelig hjelp i Solheimsviken. Tillitsvalgt for legene sier til avisen at årsaken er et plundrete journalsystem, uforutsigbar turnus og stor vaktbelastning.