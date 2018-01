Leciejewski forlater Brann

Branns målvakt gjennom syv år forlater Brann og returnerer til polsk fotball. Piotr Leciejewski signerer etter alt å dømme med Zaglebie Lubin denne uken, og takket tirsdag kveld Brann-supporterne for tiden i Bergen. – Jeg vil takke supporterne for alt. You are «verdens beste», skriver målvakten på Instagram.