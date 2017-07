Leciejewski besøker polsk klubb

Brann-keeper Piotr Leciejewski er i Polen for å besøke klubben Zaglebie Lubin. Ifølge Bergensavisen tyder mye på at en overgang kan være nært forestående, Den polske klubben skal ha tilbudt å betale 2,5 millioner kroner for Leciejewski, mens Brann ifølge avisen ønsker minst fire millioner for sisteskansen.