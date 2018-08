Lauslaten etter knivstikking

Mannen som vart pågripen for å ha knivstukke ei kvinne på Sveio fredag er no lauslaten, melder NTB. Begge inolverte vart avhøyrde av politiet i løpet av helga. Kvinna sin tilstand var først livstrugande, men skal no vere betre. Mannen har fått kontakt- og besøksforbod ovanfor kvinna.