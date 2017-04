– Nei, denne aksjonen støtter vi ikke.

Før jul lammet Torgils Rogne og mange andre yrkessjåfører Bergenstrafikken. Rogne er fylkesleder i Norges Lastebileier-Forbund, men onsdagens aksjon, der yrkessjåfører skal kjøre sakte, støtter han ikke. Det gjør heller ikke NHO Logistikk og Transport.

Onsdagens kjør sakte-aksjon er en protest mot økte bompenger og flere bomstasjoner. En rekke enkeltpersoner står bak aksjonen.

– Oppnådde det vi ville sist

– Ved forrige aksjon oppnådde vi å komme til forhandlingsbordet. Vi er ikke helt i mål, men vi er fornøyd med dialogen med byråd Anna Elisa Tryti.

14. desember i fjor var det Norges Lastebileier-Forbund avdeling Hordaland og NHO Logistikk og Transport Vestlandet som stanset bergensbilistene. Rogne sier at dialogen med Bergen kommune nå er god og at aksjonistene har fått gjennomslag på sine tre viktigste punkter for næringstransporten:

Timeregelen: Betaler bompenger kun en gang per time Rabatt: 20 prosent rabatt for næringstransport Makstak: Betaler bare for de 60 første passeringene i måneden

– I tillegg har vi fått miljødifferensiering som gjør at kjøretøy med Euro VI-motor har lavere takst, både ved bompasseringer og på dager med ekstra høy forurensing.

– Aksjonen er ulovlig

Fra klokken sju ønsker aksjonistene å lamme trafikken på alle innfartsårer til Bergen for å protestere mot økte bompenger og flere bomstasjoner.

FORRIGE GANG: Flere reisende gikk av bussene som stod fast i kø, og tok beina fatt mot Bergen sentrum. Foto: Per Vidar Raunholm / NRK

– Denne aksjonen er ulovlig. Den bryter Veitrafikkloven som sier at man skal ferdes hensynsfullt og slik at ikke annen trafikk blir unødig hindret, sier professor Hans Fredrik Martiniussen i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Professoren håper aksjonistene har tenkt på at noen kan få for eksempel et hjerteinfarkt og ikke nå frem til sykehuset i tide.

– Aksjonistene kan nok ikke straffes for noe slikt, men de har et moralsk ansvar. Jeg synes de skal tenke seg grundig om.

Les også: Ambulanser tvunget til å bruke sirener og blålys i bompengeaksjonen

– Dette har vi tenkt på og vi har vært i kontakt med politiet. Vi kjører hensynsfullt. Vi har en hastighet på 30 km/t, alle kan kjøre forbi oss, sier Svein Hoff i aksjonskomiteen.

Bøter om trafikken stopper

– Vi rykker ut med bøter og anmeldelser om trafikken stopper opp, sier politiet til BT.

– Det er ikke vi som står bak onsdagens markering. Den støtter vi ikke, gjentar Torgils Rogne.

Fylkeslederen i Lastebileierforbundet bekrefter at det har oppstått en konflikt mellom dem og enkeltpersonene som arrangerer onsdagens aksjon. Han er forsiktig med å kritisere dem, men skulle helst sett at de ikke gjorde det.

– Jeg ønsker dem lykke til. Det blir veldig spennende for begge parter å se hvor mange som dukker opp i morgenrushet, sier Rogne.