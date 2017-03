Lastebiler stenger både E134 og E16

– Det laver ned med snø, så det er sannsynlig at det er forklaringen, sier vaktoperatør Eirik Rystad Skånøy på Vegtrafikksentralen hos Statens Vegvesen.

Et vogntog kjørte seg fast en kilometer øst for Røldal i titiden torsdag formiddag, i stigningen opp mot Haukeli. Føreren av vogntoget klaget over smerter i en fot og ble fraktet til lege for sjekk.

Brannvesenet rykket også ut til stedet på grunn av en lekkasje fra vogntoget.

VENTER: Mange vogntog og biler står nå og venter på begge sider av ulykkesstedet. Foto: Geir Rommetveit

Ved ellevetiden kom redningsbil frem til stedet, og bergingen er ventet å pågå en god stund. E 134 er helt stengt på stedet, og det har dannet seg køer på begge sider av ulykkesstedet.

– Køene er ikke så veldig lange. De fleste har snudd og kjørt tilbake, men det står en del vogntog som venter på å komme over, sier Kenneth Torsteinbø, som var på vei til Røldal med familien for å gå på ski.

På E 16 er det også full stans på grunn av en lastebil som står på tvers i veien mellom Gudvangatunnelen og Fjenjatunnelen i Aurland kommune. Ulykken ble meldt litt før kl. 11.