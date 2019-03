Lastebil med 18 tonn laks krasjet og må tømmes for hånd – ungdomsskole må stenge

Historien begynte klokken i 15-tiden onsdag ettermiddag. En litauisk vogntog med omtrent 18 tonn laks kjørte utfor den smale fylkesveien ved Lykling kyrkje i Bømlo, sør i Hordaland.

Veien er mye brukt til transport ut til blant annet Espevær Laks AS. Bilberger ble rekvirert, men det blir besluttet å vente med bergingen til en mindre trafikkert tid på døgnet. På dette tidspunktet var det fremdeles passasje på stedet.

– Men vogntoget hadde begynte å sige ned i grøften. Dette ble verre utover kvelden, og vogntoget har gravd seg skikkelig ned i veiskulderen, sier trafikkoperatør Ronny Sleire ved Vegtrafikksentralen på Vestlandet.

LAKS: En lastebil med 18 tonn laks stenger en skole mange kilometer lenger ned langs fylkesvei 541 i Bømlo.

Laks for laks

I 21-tiden onsdag kveld begynte arbeidet med å kartlegge og feste stropper. Men arbeidet viste seg å være vanskelig.

– I natt ble det bestemt at vogntoget var altfor tungt til å kunne løftes opp av grøften. Og det er en reell fare for at hele lastebilen kan velte, sier Sleire.

Derfor ble det bestemt at bergingsbilen skulle bli stående i veien med stroppene på, for å sørge for at vogntoget ikke skulle velte. Og at lastebilen måtte tømmes for 18 tonn laks – manuelt.

– Vi har ventet på mannskap til denne jobben i morgentimene. Det vil ta veldig mange timer. Her må laks for laks fjernes. Vi kan derfor ikke si når veien vil være åpen igjen, sier Sleire.

Laksen var på vei fra Espevær Laks, og skulle eksporteres ut av landet av Selected Seafoods. Det litauiske firmaet Girteka står for transporten.

Lærere kommer ikke på jobb

En uvanlig konsekvens av at veien er stengt er at deler av Hillestveit skole må holdes stengt i dag. Fylkesveien er nemlig eneste hovedfartsåre til skolen.

– Dette har jeg aldri opplevd tidligere, sier rektor Margrethe Eide.

Problemet er at den stengte veien har ført til at lærere ved skolen har hatt problemer med å komme seg til jobb i dag morges.

– Mange av våre lærere bor rundt omkring i Bømlo. Elevene er på plass, men vi mangler lærere. Vi klarer oss med noe mindre bemanning for barneskolen, men ungdomsskolen må holde stengt i dag, sier Eide.

Skolen har totalt 144 elever. Av disse går 45 på ungdomsskolen.

– Vi er i ferd med å få bra veier i Bømlo, men fortsatt er det mange steder det er smalt. Vi håper at veien åpner snart, sier Eide.