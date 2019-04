Lanserer sangen «Nok er nok»

Per Christian Eide (28) fra Sotra har gitt ut en sang for å markere motstanden sin mot bompenger. Protestene i Bergen har tiltatt etter at 15 nye bomstasjoner åpnet i april. – Jeg kjenner veldig mange som er rammet, og har blant annet kollegaer som må gjennom tre bomringer for å komme seg på jobb, sier Eide til NRK om motivasjonen for sangen. «Nok er nok» inneholder strofer som «Om du tar trikk eller kollektivtrafikk, så er det sponsa av bomringspolitikk», og «Folket seier «nok er nok»; me har fått bompengesjokk».